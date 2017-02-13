13.02.2017 12:16:41

Enver Aysever'in Biga anısı dikkat çekti

Gazeteci Enver Aysever, daha önce benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne gösterisi ile Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde Bigalıların karşısına çıktı.

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Gazeteci Enver Aysever, daha önce benzeri gerçekleştirilmemiş bir sahne gösterisi ile Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde Bigalıların karşısına çıktı.Yakın geçmişi şekillendiren sosyal ve siyasal olayları şiir, müzik, edebiyat ve kayda geçmiş görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Aysever, Bigalılara bir de sürpriz yaptı.Aykırı Kumpanya jenerik müziğiyle sahneye çıkan Aysever, geçmişte Biga'ya geldiğini ve o dönemde başından geçenleri anlattı. Aysever, "Şaşırtıcı ve şahane bir gün oldu Biga'da benim için bugün. Bugün belki siz beni başka bir biçimde tanıdınız ama ben çok küçük yaşlarda, çok genç yaşlarda üstelik sürgün olarak tanıdım Biga'yı. Öyle güzel bir sürgündü ki, Biga'ya geldikten sonra buraya bayıldım. Benim okul hayatım çok parlak geçmedi. Lise 1'de iken Atatürk Lisesi'nde üst üste 2 kez sınıfta kalma durumum söz konusu oldu. Bütünlemeye kaldım 8 dersten. Dediler ki; sana buradan ekmek yok, seni okuldan atacağız. Öyle bir hale geldim ki, hayatım kritik. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Annem bankada çalışıyor. Çocuğu kurtarmak lazım. Annemin yine Biga'da bankada çalışan bir arkadaşının kocası var, o da Biga Lisesi'nde öğretmenmiş. Gönder Enver'i, biz Biga'da meseleyi halledelim demişler. Gece bindim otobüse. Teyzem muavinlerin yatma yeri var, sınava gireceğim diye oraya yatırıyor. Ben uyuyorum. Sabah kalkıyorum, o zaman çay bahçesi vardı, kimse yok, ben önce geliyorum, çaycıların bir tanesi çay yapıyor. Biraz Biga halkında rehavet var. Neyse geliyorlar, sonra ben çayları içiyorum, sınava giriyorum. Sınavı bitirdikten sonra gidiyorum İstanbul'a, iki gün sonra bir sınav daha var. Gir çık derken sınavlar açıklandı. Ben sınavları geçtim. Demem o ki; ben Biga'ya borçluyum. Kabul ederseniz, manevi Biga'lıyım" dedi.Enver Aysever'in yazıp yönettiği ve anlattığı Aykırı Kumpanya'nın müziklerini de kendi orkestrası yapıyor. Aykırı Kumpanya kimi zaman bir Ahmet Kaya şarkısıyla izleyenleri duygulandırdı, kimi zaman Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı'yla güldürdü, kimi zaman da Sabahattin Ali'nin Melakoli'siyle hüzünlendirdi. Düşündüren ve aynı zamanda neşelendiren Aykırı Kumpanya'nın sonunda sahneye çıkan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Enver Aysever ve ekibine teşekkür etti.Etkinlik sonrası kısa bir konuşma yaparak Enver Aysever'e teşekkür eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Zor günlerden geçiyoruz. Yakın tarihimizle ilgili her gün hatırlamamız gereken bu anıları bizlere burada güzel bir şekilde anlattığı için Enver Aysever'e teşekkür ediyorum. Bu zor günleri de azim ve kararlılıkla atlatacağız. Ben hepinize hayırlı günler diliyorum" diye konuştu.