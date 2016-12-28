28.12.2016 18:03:27

Enişteyi tehdide adli kontrol

Samsun'da ablalarına kötü davrandığı iddia edilen eniştelerini tehdit edip evinin kapısına tabancayla ateş açtıkları iddia edilen kardeşler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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Samsun'da ablalarına kötü davrandığı iddia edilen eniştelerini tehdit edip evinin kapısına tabancayla ateş açtıkları iddia edilen kardeşler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.H.(23), M.H.(20) ve C.H. (17) isimli kardeşlerin, evine gittikleri enişteleri S.Y.'yi (34) tehdit edip ablalarına iyi davranması konusunda uyardıkları ve evinin kapısına da tabancayla bir el ateş açtıkları iddia edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 3 kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Kardeşlerle birlikte 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçti.Polisteki sorguları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.