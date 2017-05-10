10.05.2017 14:41:43

Engin Tekintaş: 'Borcu olmayan ender belediyeyiz'

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, geçmişten borcu olmayan ender belediyelerden biri olduklarını söyledi.

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Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, geçmişten borcu olmayan ender belediyelerden biri olduklarını söyledi.Altınordu Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturumu gerçekleştirildi. Altınordu Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Altınordu Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturumuna AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyeleri katıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda Altınordu Belediyesinin 2016 yılı kesin hesap cetveli raporu görüşülerek onaylandı.Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş burada yaptığı konuşmada, geçmişe dönük borcu olmayan nadir belediyelerden biri olduklarını söyledi. Yapılan iş ve işçilik karşısında herkesin parasını aldığını, bundan sonraki dönemde de plan ve programlı çalışarak aynı düzen ile devam edeceklerini dile getiren Başkan Tekintaş, "Geçmişten borcu olmayan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Bu durumu övünçten çok idari başarı olarak görmemiz gerekir. Bizim en temel hedefimiz, geriye dönük arkamızda pürüz bırakmadan önümüze bakarak çalışmalarımıza devam etmek. Biz çalışmalarımızı aldığımız destek ve güven ile sürdürüyoruz. Bizim asıl beklentimiz sokağa indiğimizde 'Ben çalıştım paramı alamadım' yada 'Ben iş yaptım paramı alamadım' diyen birileri ile karşılaşmamak için çalışıyoruz. Şuana kadar böyle bir durum olmadı, bundan sonra da olmaması için her türlü planımız, programımız hazır" dedi.Bütçe raporunun onaylanması ile sona eren toplantıda, Haziran ayı meclis toplantısının tarihi 2 Haziran Cuma olarak belirlendi.