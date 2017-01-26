26.01.2017 13:38:47

Engin Alkan: 'Tiyatro ilk sığınılacak limanlardan biri'

Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro'da Tersine Dünya ve Şark Dişçisi oyunlarını yöneten ve Şark Dişçisi'nde başrolü oynayan Engin Alkan, Nilüfer'de sahnelenen üç oyunun da yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirtti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro'da Tersine Dünya ve Şark Dişçisi oyunlarını yöneten ve Şark Dişçisi'nde başrolü oynayan Engin Alkan, Nilüfer'de sahnelenen üç oyunun da yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirtti.2015-2016 sezonunda Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro' tarafından sahnelenen Romeo ve Juliet, Şark Dişçisi ve bu sezon da seyirci ile buluşmaya devam eden Tersine Dünya oyunlarının ilgi gördüğünü belirten Engin Alkan, geçen yıldan bu yana kapalı gişe oynadıklarını belirtti.Bursalı tiyatro severlere seslenen Engin Alkan, "Salonlardaki yerleriniz hazır. Bunlar size umut ve hayatın zevkini veren koltuklar. Hayata sahip çıkın, yaşamaya devam. Tiyatro ilk sığınılacak limanlardan biri" diye konuştu.Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro'nun izleyici ile buluşturduğu oyunlar hakkında da bilgi veren, 2015-2016 sezonunda sahneye konan Orhan Kemal'in romanından uyarladığı ve yönettiği Tersine Dünya'nın 2016-2017 sezonunda da ilgi görmeye devam ettiğini belirten Alkan, yine Romeo ve Juliet ile Şark Dişçisi'nin de beğeni topladığını ifade etti.