10.05.2017 08:40:00

Engelsiz eğlendiler

Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir otelde etkinlik düzenlendi.

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Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir otelde etkinlik düzenlendi.Programın açılış konuşmasını yapan Merkez Müdürü Mustafa Yiğit, özel öğrencilere özel önem verdiklerini, sadece dört duvar arasında eğitim almadıklarını, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Maarif Hareketi kapsamında 70'e yakın sosyal faaliyet düzenlendiğini kaydetti.İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, özel öğrencilerin önemsenmesi gerektiğini belirterek, programı çok anlamlı bulduğunu, özel öğrencilerin anne-babalarının cennetlik olduğunu söyledi.İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, özel eğitim velilerini böyle anlamlı bir programda bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara herkesin kendi evlatları gibi davranması gerektiğine vurgu yaptı.Öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'e kendi el emekleri Maarif Hareketi logolu tablo hediye ettiler. İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun'a plaket verdiler. Koro ve ront gösterilerinin ardından, Karagöz-Hacivat ve sihirbaz gösterileri sunuldu. Öğrenciler öğretmen ve veliler eşliğinde doyasıya eğlendiler. Programda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından gösterilen faks okundu. Atakum Özel İş Uygulama Merkezinin ilk mezunlarına mezuniyet belgeleri Kaymakam Turan Atlamaz tarafından verildi.