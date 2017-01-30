30.01.2017 10:11:01

Engelsiz Ceylanlar, İskenderun'u mağlup etti

Garanti Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde Lig'de 2. sırada yer alan İskenderun Bedensel Engelliler Spor kulübünü mağlup etti.

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Garanti Tekerlekli Sandalye 1. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde Lig'de 2. sırada yer alan İskenderun Bedensel Engelliler Spor kulübünü mağlup etti.Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, rakibini 78-73 mağlup etti. Ceylanpınar bu sonuçla ligi 7. sırada tamamladı.Maç sonrası taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Engelsiz Ceylanlar, kendilerini yalnız bırakmayan tüm taraftarlara teşekkür etti. Asıl hedefin Süper Lig olduğunu ifade eden Antrenör Metin İdoğ,'Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor kulübü olarak bugün zorlu bir rakip olan İskenderun Engelliler Spor kulübünü yendik. Mutluyuz. 2 puan almamız bizi üst sıralara daha taşıdı. Hedefimiz biraz daha yükseldi. İnşallah bundan sonraki maçlarımızdan da en iyi sonuçlarla ayrılırız. Ankara Büyükşehir'i kendi evinde yenip güzel bir şekilde üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor kulübü olarak hedefimiz çok yüksek. Bu yıl zorlu rakiplerimiz var. Onlarla mücadele ediyoruz. Bir Ceylanpınar ilçesi olarak biz bu Lig'de Büyükşehir Belediyesi takımlar ve güçlü sponsoru olan takımlarla mücadele edip kararlı bir şekilde yolumuza devem ediyoruz. Bizim hedefimiz Ceylanpınar'ı Süper Lig'e taşıyıp ilçemizi gururlandırmak ve onurlandırmak. Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya, gelen taraftarlarımıza, basın mensuplarımıza sonsuz teşekkür ederim' diye konuştu.