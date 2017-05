07.05.2017 13:39:28

Engellilere 'ücretsiz' atlı terapi

Uşak Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik hayata ücretsiz atlı terapi uygulaması başlattı

Uşak Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik hayata ücretsiz atlı terapi uygulaması başlattı.Tesiste 4,5 yıldır at ile terapi seanslarına katılan 23 yaşındaki İlker Türker, "At üzerinde giderken oturup kalkıyorum, hareketlerimi yapıyorum. Önceden oturup kalkamıyordum şimdi artık oturup kalkabiliyorum. Ata binmeden önce kollarımı açamıyordum artık açabiliyorum. Ata bindiğimde dengemi sağlıyorum, dengede duruyorum. Atları çok seviyorum. İlk başladığım zamanlar korkuyordum ama artık korkmuyorum" dedi.Uygulanan tedaviyle birçok hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten fizyoterapist Rasim Oğuzhan Çam da, "Daha çok doğumdan kaynaklanan ve beynin oksijensiz kalması sebebiyle oluşan rahatsızlıkları kas-motor kontrol problemlerini rehabilite etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında denge bozukluğu olan hastalarımız var. Bunun yanında Otizm. Down Sendromu rahatsızlığı olan çocuklarımız geliyor. Bu çocuklarda da tabi minimal şekilde gövde postur bozuklukları oluyor, bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Ayriyeten bir de hayvan sevgisi, kendine güven kazandırmaya çalışıyoruz zihinsel engelli öğrencilerimize. Tesisimizin şu an 25 öğrencisi bulunmakta, tabi bu yaz döneminde artarak devam ediyor. At ile terapi Serebral Palsi (Doğum sırasında beynin oksijensiz kalmasından dolayı meydana gelen rahatsızlık) dediğimiz hastalıkta kullanılıyor genelde, çocukların spastisesini azaltmakta dengesini artırmakta, koordinasyonu sağlamada, mesane bağırsak kontrolü ve daha rahat dışkılamada, sosyal arkadaşlıkta faydaları var. İlker bize ilk başladığında bacaklarını açamıyordu at ile beraber onu yendik, oturup kalkması daha zordu, onu kolaylaştırdık bu arada bunları yaparken kendine özgüvenini artırdık, korkusun yendirdik. Hayvan sevgisi zaten vardı daha da artırdık, dik oturmasını sağladık" şeklinde konuştu.TEK ÜCRETSİZ TESİSUşak Belediyesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Neşe Eğerci ise, şöyle konuştu:"Tesisimizde değişik cinslerde 17 tane atımız bulunmaktadır. Biz bu tesisimizde engelli çocuklarımıza at ile terapi uygulamaktayız ayrıca binicilik kursları vermekteyiz daha da ayrıca gelen her vatandaşımızı at bindirmekteyiz. Bu tesise giren hiç kimse boş geri dönmüyor, mutlaka ata binerek mutlu bir şekilde geri gidiyorlar. 2012 yılından beri hizmet vermekteyiz. Tesisimiz kamu kurumu olarak Türkiye'de böyle bir hizmet veren ilk ve tek yerdir. Bizden başka ücretsiz at ile terapi hizmeti veren başka bir tesis yok"(Bayram Keleş / İHA)