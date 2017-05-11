11.05.2017 13:23:19

Engelliler lunaparkta gönüllerince eğlendi

Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim gören engelliler, Engelliler Haftasını lunaparkta gönüllerince eğlenerek kutladı.

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Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim gören engelliler, Engelliler Haftasını lunaparkta gönüllerince eğlenerek kutladı.Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasında aileleriyle birlikte evlerinden alınarak lunaparka götürülen engelliller, kendilerine refakat eden gönüllü vatandaşlar ve görevlilerin nezaretinde bindikleri eğlence treni, gondol, çarpışan otomobil ve dönme dolap gibi eğlence araçlarında hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Engellerin ortadan kalktığı, mutluluk çığlıklarının yankılandığı lunapark eğlencesinin ardından spor hocaları eşliğinde vatandaşlarla birlikte çimlerin üzerinde kültür fizik hareketleri yapan engelliler, Kültürpark içerisindeki gölette gezinti sandallarına bindi. Engelli vatandaşlar ve yakınları, kendilerine özel bir gün yaşatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.