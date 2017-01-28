SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Engelliler Konfederasyonu'ndan 'referandum' açıklaması
28.01.2017 15:52:01

Engelliler Konfederasyonu'ndan 'referandum' açıklaması

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, 2010'daki referandumda 'hayır' oyu kullandıklarını hatırlatarak, önümüzdeki referandumda pişman olmamak için en iyi kararı vermeye çalışacaklarını belirtti.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, 2010'daki referandumda 'hayır' oyu kullandıklarını hatırlatarak, önümüzdeki referandumda pişman olmamak için en iyi kararı vermeye çalışacaklarını belirtti.

Engelliler Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile Dünya Körler Birliği ile Avrupa Körler Birliği Türkiye Temsilcisi Mehmet Emin Demirci ve Konfederasyon Başkanı Turhan İçli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İçli, anayasanın toplumsal sözleşme olduğuna işaret ederek, "Köklü bir anayasa değişikliği var ise bunlar toplumun bütün katlarında tartışılması, hazmedilmesi gereken süreçlerdir. Bizler de referandum konusunda mutlaka tartışacağız, konuşacağız" ifadelerini kullandı.

2010'da hayır oyu kullandıklarını hatırlatan İçli, "Biz 2010'daki referandumda hayır oyu kullanmaya karar vermiştik. Sebebi de şuydu engellilerin sorunlarının önemli bir bölümü yargı ile ilgili. Devlet ya da kurumlar ile bir sorun yaşadığımızda başvuru mercimiz yargıdır. Bu umudumuzu sığınağımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bu yüzden o dönemde yargının vesayet altına alınmasını öngören bir değişikliği biz engelliler olarak uygun bulmadık. Bugün geldiğimiz noktada ise bir çok kararın aleyhimizde olduğuna şahit olduk. Şimdi ise çok ince eleyip sık dokuyarak ortak akılı ortaya çıkaracağız ve kararımızı açıklayacağız" diye konuştu.

"Engellilere yönelik olarak yapılan hizmetler asla bir lütuf değil bu kişilerin bir hakkıdır"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, engelliler ile ilgili son 15 yılda yapılan icraatlara değinerek, "90'lı yıllarda hafif emeklemeye başlayan engelli hakları 2005 yılında hızlı bir start alarak devam etti. Engellilere yönelik olarak yapılan hizmetler asla bir lütuf değil bu kişilerin bir hakkıdır" açıklamasında bulundu.

Sosyal devlet anlayışının olabilmesi için güçlü bir ekonomi olması gerektiğini ifade eden Aydın, "Toplumu oluşturan katmanlara haklarının verilebilmesi için güçlü bir ekonomi olması gerekir. Maalesef ülkemiz çeşitli dönemlerde darbeler olsun, iç ve dış hadiseler olsun çok güçlü bir ekonomik süreç geliştirememiştir. Doğal olarak 2005'li yılların başına kadar Türkiye Cumhuriyeti aslında sosyal bir devlet olarak hayatını idame ettirdi. Ne zaman ekonomisini toparlayınca, o zaman gelirindeki payı herkese eşit dağıtma zorunluluğu hissetmiş, engellilerin hakları olan hakları da engellilere teslim etmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan diğer bir isim ise, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi oldu. Hakverdi, siyasetin hayatın bir parçası haline geldiğine belirterek, "Keskin bir virajdayız o yüzden siyasal farklılıklarımızdan daha çok ortaklıklarımızın konuşulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Eğirdir 'buz' tuttu
Eğirdir 'buz' tuttu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısındaki ağaçlar ile işletmelere ait eşyalar buz tuttu.
28.01.2017 16:06:35
Fitch'in kararı ne anlama geliyor?
Fitch'in kararı ne anlama geliyor?
Fitch'in, piyasa beklentileri doğrultusunda Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılabilir' seviyesinin altına çekmesini değerlendiren analistler, not indiriminin etkisinin kısa süreli olabileceğini ifade etti.
28.01.2017 15:39:04
CHP'li Türkmen'den 'haberleşme giderleri' açıklaması
CHP'li Türkmen'den 'haberleşme giderleri' açıklaması
CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen: 'Divan üyesi olarak, benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım' dedi.
28.01.2017 15:35:46
'Abla' operasyonunda 36 tutuklama
'Abla' operasyonunda 36 tutuklama
Operasyon kapsamında tutuklanan M.D. isimli şüphelinin 15 Temmuz şehitleri için 'Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler üzüntü duymuyorum' diye yazdığı öne sürüldü.
28.01.2017 15:10:12
Soylu: Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup...
Soylu: Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup...
İçişleri Bakanı Soylu, 'Bu kış da evlatlarımız mağara mağara 'neredesiniz' diye bağırarak o teröristleri her noktada arıyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup cezalarını vereceğiz.' dedi
28.01.2017 15:03:09
Trump’tan yeni Savunma Bakanına: Sen doğru zamanın doğru adamısın
Trump’tan yeni Savunma Bakanına: Sen doğru zamanın doğru adamısın
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis Pentagon'da gerçekleştirilen törende yemin etti.
28.01.2017 14:39:30
Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikaları protesto edildi
Foley Meydanı'nda cuma namazını kılan Müslümanlarla bir araya gelen farklı inanç grupları ABD Başkanı Trump'ın göçmen ve Müslüman karşıtı politikalarını protesto etti.
28.01.2017 14:03:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Türkiye'nin kredi notu düşürüldü
Türkiye'nin kredi notu düşürüldü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları