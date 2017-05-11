11.05.2017 13:41:47

Engelliler Haftası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: 'Engellilerin öz güvenlerini kazanmalarına ve toplumsal yaşamda daha üretken bir rol üstlenmelerine yönelik düzenlemeleri yapabilirsek, onlara sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını da açmış oluruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Engellilerin öz güvenlerini kazanmalarına ve toplumsal yaşamda daha üretken bir rol üstlenmelerine yönelik düzenlemeleri yapabilirsek, onlara sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını da açmış oluruz." ifadesini kullandı.

Torun, Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Çağdaş bir devletin en önemli görevlerinden birinin, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bireylere insanca yaşayabilecekleri ortamı sunmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu belirten Seyit Torun, sosyal devletlerde, engelli-engelsiz tüm vatandaşların sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam sorunlarının çözülmesi, sosyal haklarının güvence altına alınması gerektiğini bildirdi.

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Engelsiz bireylerin engelli bireylere karşı anlayış ve hoşgörüyle yaklaşmaları son derece önemlidir. Engellilerin öz güvenlerini kazanmalarına ve toplumsal yaşamda daha üretken bir rol üstlenmelerine yönelik düzenlemeleri yapabilirsek, onlara sağlıklı ve mutlu bir yaşamın kapılarını da açmış oluruz. CHP olarak engelli yurttaşlarımızın sosyal haklardan en kapsamlı biçimde yararlanmaları her zaman önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir."