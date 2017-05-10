10.05.2017 16:25:10

Engelliler Haftası

Elazığ'da engelliler, farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirdi- Vali Yardımcısı Dönmez: 'Engellilerimiz için daha iyi standartlar oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz'

Elazığ'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler yürüyüşü yapıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce engelli bireylere dikkati çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan engelliler, ellerinde dövizler ve pankartlarla Gazi Caddesi'nden Ahmet Aytar Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından meydanda engelli bireyler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Engellilerden oluşan folklor ekibi de çayda çıra ve halk oyunlarından örnekler sundu.

Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, yaptığı konuşmada, yapılan etkinliklerle toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Toplumda oluşturulmak istenen bu farkındalığın daha etkili olması için bu tür faaliyetleri önemsediklerini ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

'Engelliler Haftası dolayısıyla birçok kurumumuzun farklı farklı etkinlikleri olacak. Son 15 yılda ülkemizde özel insanlarımız için birçok şey yapıldı ancak bunun hala yeterli olmadığının da farkındayız. İnşallah bundan sonraki süreçte hem devlet olarak hem de kurumlarımız olarak engellilerimiz için daha iyi standartlar oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise Bakanlığın bugüne kadar engellilerin sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Bu noktada engellilere daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kenç, "Sağlıklı olmanın garantisi olmadığı gibi, engelli olmamanın da garantisi yoktur.' dedi.

Etkinliğe, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan ile engelli aileleri de katıldı.