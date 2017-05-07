08.05.2017 11:16:39

Engelli ve yatalak hastalar için 'robotik sandalye' yaptı

Adana'da yaşayan işçi Ülfet Yavuz, engelli ve yatalak hastalar için 'robotik sandalye' üretti- Kendi imkanlarıyla geliştirdiği Elektronik Hasta Taşıma Sandalyesi'ne patent alan Yavuz, sandalyenin seri üretime geçirilerek engellilere umut olmasını bekliyor - Yavuz: 'Her yerde kullanılabilecek düzeyde tasarladım. Dört tekerli ve kumanda ile kontrol ediliyor'

ABDULLAH DOĞAN - ANIL KURU - Adana'da yaşayan işçi Ülfet Yavuz, engelli ve yatalak hastalar için "robotik sandalye" üretti.

"Elektronik Hasta Taşıma Sandalyesi" adını verdiği projesini Konya'da düzenlenen ÜNİKOP Patent 2017 etkinliğinde tanıtan 43 yaşındaki Ülfet Yavuz, hastanede hizmetli olarak çalıştığı yıllarda engellilerin yaşam koşullarından etkilenerek geliştirdiği projeyi AA muhabirine anlattı.

Özel bir hastanede uzun süre çalıştığını, şimdi ise inşaatlarda mekanizasyon işini yaptığını belirten Yavuz, engelli ve yatalak hastaların bakımındaki zorluğa dikkati çekti. Yavuz, bu kişilerin hayatının teknoloji ile kolaylaştırabilmek için proje geliştirmeye karar verdiğini dile getirdi.

- "Engelliyi yatağından alarak tuvalete götürebiliyor"

Yaptığı uzun çalışmalar sonucunda "Elektronik Hasta Taşıma Sandalyesi" adını verdiği projeyi hayata geçirdiğini anlatan orta okul mezunu Yavuz, şöyle konuştu:

"Çalışmalarım sonucunda robotik sandalye tasarımı ortaya çıktı. Hastayı olduğu yerden, bir platform üzerine alıyor. Daha sonra kumanda ile platform, tekerlekli sandalye haline dönüşerek, istenilen yere götürüyor. Aynı şekilde hastayı tekrar istenilen yere bırakıyor. Engelliyi yatağından alarak tuvalete götürebiliyor. Hiç hareket edemeyen yüzde 100 felçli bir kimseyi otomobile veya herhangi bir aracın koltuğuna yerleştirebiliyor. Her yerde kullanılabilecek düzeyde tasarladım. Dört tekerli ve kumanda ile kontrol ediliyor. Elektronik bir otomasyon. Akülü, şarj edilebilir. İnsan gücünün önüne geçiyor. Yatalak hastaların çoğunluğu kiloludur. Bunları yerinden kaldırmak onlarla ilgilenmek için en az iki kişiye ihtiyaç duyuluyor. Yaptığım robotik sandalye, bunları tek başına yapıyor."

- "Dört tekerli ve kumanda ile kontrol ediliyor"

Yavuz, "robotik sandalye"yi bir yılda kendi imkanlarıyla tamamladığını ifade ederek, seri üretiminin gerçekleşmesiyle engellilere ve yakınlarına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Projeyi engellilere ve ailelerine faydalı olması için gerçekleştirdiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bunun seri üretimi için destek gerekiyor. Ar-Ge ve lisanslandırılması uzun süreç. Destek olursa yaygınlaşır. Türkiye şartlarında her hastanın sahip olacağı bir cihaz olacağını düşünüyorum. Akülü arabaların da işini yapabildiği için hasta ve bakıcıların işini kolaylaştıracak. Bu cihaz hareket kabiliyeti olduğu için yatağa ve eve mahkum kişilerin sosyal hayata katılmasını da sağlayacak. Tekerlekli akülü aracın da fonksiyonunu icra edebiliyor."