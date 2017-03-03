03.03.2017 19:44:28

Engelli öğrencilere taciz iddiasına ilişkin dava

İzmir'de 3 zihinsel engelli kız öğrenciye cinsel içerikli film izlettiği ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 45 yıla kadar hapsi istenen öğretmenin yargılanmasına başlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda 3 zihinsel engelli kız öğrenciye cinsel içerikli film izlettiği ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ş.G. (62), mağdur öğrenciler ile taraf avukatları katıldı. Gizlilik kararı nedeniyle salona seyirci alınmadı.

Sanık Ş.G.'nin savunmasının ardından mağdur öğrenciler B.K, E.Y. ile T.Ç'nin psikolog eşliğinde ifadeleri alındı.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebinin reddine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının davaya müdahillik taleplerinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

Bornova'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda 20 ila 24 yaşlarındaki 3 zihinsel engelli kız öğrencinin, İl Halk Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği öğretmen Ş.G.'nin (62) kendilerine cinsel içerikli film izlettirdiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu başka bir öğretmene anlatmasıyla ortaya çıkan olayda, öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadesine başvurulmuştu.

Suçlamaları reddeden Ş.G, geçen yıl 15 Aralık'ta tutuklanmış, hakkında "cinsel saldırı" suçlamasıyla 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.