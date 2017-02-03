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Engelli kursiyerler fotoğrafçılığın inceliklerini öğreniyor
03.02.2017 12:29:48

Engelli kursiyerler fotoğrafçılığın inceliklerini öğreniyor

Bağcılar'da engelliler için düzenlenen Hayatı Çek Projesi Engelsiz Fotoğraflar Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'den fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenen kursiyerler insan ve çevre üzerinde fotoğraf çalışmaları yapıyor. Kursiyerlerin çalışmaları açılacak resim sergisinde fotoğrafçılık sanatına ilgi duyanların beğenisine sunulacak.

Bağcılar'da engelliler için düzenlenen Hayatı Çek Projesi Engelsiz Fotoğraflar Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'den fotoğraf sanatının inceliklerini öğrenen kursiyerler insan ve çevre üzerinde fotoğraf çalışmaları yapıyor. Kursiyerlerin çalışmaları açılacak resim sergisinde fotoğrafçılık sanatına ilgi duyanların beğenisine sunulacak.

Geleceğin engelli fotoğraf sanatçıları Bağcılar'da yetişiyor. Bağcılar Belediyesi'nin Hayatı Çek Projesi kapsamında düzenlediği Engelsiz Fotoğraflar Atölyesi'ne gönüllü katkı sunan fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven, kursiyerlere mesleğin inceliklerini öğretiyor.

Farklı engel gruplarından kursiyerler, Engelliler Sarayı'ndaki kursta, Seven'in anlattıklarını dikkatle not alırken bilgilerini de uygulamalı geliştiriyor. Fotoğraf makinesini yakından tanıyan kursiyerler, ışık ve gölge ayarını da öğreniyor. Resim kompozisyonu ile ilgili bilgi edinen kursiyerler kurs sonrası insan ve çevre üzerine de çalışma yapıyor. Kursiyerlerin çektiği fotoğraflar açılacak sergide fotoğrafçılığa merak duyanların beğenisine sunulacak.

"Onların vizöründen çıkan eserleri sergileyeceğiz"

Engelliler Sarayı'nda 37 branşta eğitim verdiklerini ve engelli kursiyerlerin eğitim, sanat, spor ve kültür gibi bir çok alanda yeteneklerini ispat ettiklerinin altını çizen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, fotoğrafçılık kursunun da önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Çağırıcı, "Engelli kursiyerlerimiz çevrelerine daha çok hassasiyet gösteriyor. Onların bu yönlerini bildiğimiz için fotoğrafçılık kursunu hizmete sunduk. Kursiyerlerimiz, kursta mesleğin özelliklerini en ince ayrıntısıyla öğreniyor. Öğrendikleri bilgileri vizörlerine yansıtacaklar. Kurs sonrası engelli kursiyerlerin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açacağız" dedi.

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