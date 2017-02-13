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Engelli kadına tecavüz eden sanığın davasına devam edildi
13.02.2017 15:12:50

Engelli kadına tecavüz eden sanığın davasına devam edildi

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya bir alışveriş merkezinin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla 'Nitelikle cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis istenen Erol G.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ağlayarak ifade veren D.A. ise, 'İnsanlara olan güvenimi yitirdim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum' dedi.

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya bir alışveriş merkezinin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla 'Nitelikle cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis istenen Erol G.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ağlayarak ifade veren D.A. ise, "İnsanlara olan güvenimi yitirdim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Esenyurt'ta tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kas hastası D.A.'ya bir alışveriş merkezinin engelli tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla 'Nitelikle cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıla kadar hapis istenen Erol G.'nin yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık Erol G., müşteki D.A. ve avukatları katıldı.

Sanık Erol G. savunmasında gittikleri yerin topluma açık bir yer olduğunu ve zorla ilişkiye girmediğini iddia ederken D.A. ise, insanlara olan güvenimi yitirdiğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

"İnsanlara olan güvenimi de yitirdim"

Olay gününü anlatırken kendini tutamayarak ağlayan müşteki D.A., "Kendisi daha önce de cinsel ilişki kurmaya çalışmıştı, ancak başaramamıştı. O gün ise dinlemedi ve zorla eylemi gerçekleştirdi. Yoğun bir cebir uyguladı. Zorladı. Zaten karşı koyma gücüm yoktur. Karşı koymaya çalıştığım için de iç kanama geçirdim. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

"Müvekkilim yaşamını yitirebilirdi"

Müşteki D.A.'nın avukatı Eren Keskin cinsel saldırının bilirkişi raporlarıyla sabit olduğunu belirterek, "Bu suçun sonucunda müvekkilim yaşamını yitirebilirdi. Durumun ciddiyeti ortadadır. Müvekkil kas hastasıdır, ameliyat dahi olamaz. Biz sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hastaneye ben götürdüm"

Sanık Erol G., savunmasında "Kesinlikle zorla ilişkiye girmedim. Topluma açık bir yerdir. Kendisini zorla götürmedim. Çünkü biz bu ilişkiyi AVM'nin tuvaletinde sürekli yaşıyorduk. Müştekiyi hastaneye de ben götürdüm. Beraber gittik. Hatta büfede meyve suyu alıp müştekiye vermiştim. Asansöre birlikte bindik. Başkaları da gördü" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı İsmail Çelik, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davadan haberdar edilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Evlilikte bile tecavüz bir suçtur"

Mahkemenin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan sanık D.A.'nın avukatı Eren Keskin, sanığın sevgili oldukları şeklinde kendisini savunma tarzının son derece ilginç olduğunu belirtti. Karşı tarafın verdiği ifadelerin yalan olduğunu söyleyen avukat Keskin, "Kaldı ki erkek arkadaşı dahi olsa bir kadının vücuduna isteği dışında yapılan her saldırı cinsel saldırıdır. Evlilikte bile tecavüz bir suçtur" dedi.

Olayın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, D.A. ile şüphelinin olaydan yaklaşık 4 ay önce tanıştıkları, birlikte gezerek sinema veya yemek yemeye gittikleri, birkaç görüşmeden sonra şüpheli Erol G.'nin D.A.'ya sevdiğini söylemeye başladığı, kendisi ile cinsel ilişki yaşamak istediğini söylediği ancak D.A.'nın kabul etmediği anlatıldı. İddianamede, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde 24 Eylül 2016 tarihinde buluştukları, Erol G.'nin D.A.'ya yine cinsel ilişki teklifinde bulunduğu D.A.'nın kabul etmediği ardından lavaboya gitmek istediğini söylemesi üzerine, Erol G.'nin, D.A.'nın tekerlekli sandalyesini iterek alışveriş merkezi içerisindeki engelli tuvaletine götürdüğü ve tecavüz ettiği iddia ediliyor. D.A.'nın bağırsa da kimsenin duymadığı, kolları ve bacakları güçsüz olduğu için şüpheliye karşı koyamadığı ifade edildi. İddianamede sanığın "Nitelikli cinsel saldırı ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 28 yıla kadar hapsi isteniyor.
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