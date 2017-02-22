22.02.2017 10:05:57

Engelli gencin sahne hayali gerçek oldu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki zihinsel ve fiziksel engelli Mehmet Öztürk'ün sahneye çıkma hayali gerçek oldu.

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki zihinsel ve fiziksel engelli Mehmet Öztürk'ün sahneye çıkma hayali gerçek oldu.Bir süredir saz eğitimi alan, ritim tutmasını ve türkü söylemeyi öğrenen zihinsel ve fiziksel engelli Mehmet Öztürk, Yeşilpark Kültür Merkezinde sergilenen Entrikalı Dolay Komedyası adlı tiyatro oyunu sırasında hocası Osman Kocağöz ile birlikte sahneye çıkarak sazıyla türkü söyleyip ritim tuttu.Saz çalıp, şarkı söylediEn büyük hayali sazıyla sahneye çıkmak olan engelli genç ailesiyle birlikte Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'ten destek istedi. Başkan Genç, DHT Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan ile görüşerek engelli Mehmet Öztürk'ün hayalinin gerçeğe dönüşmesini sağladı. Her cuma günü ücretsiz olarak sergilenen tiyatro gösterisi sırasında Mehmet Öztürk hocası ile birlikte sahne alarak saz çalıp şarkı söyledi.Mehmet hepimizi gururlandırdıBelediye Başkanı Turgay Genç, "Mehmet'in mutluluğu bizim için çok önemliydi. En büyük hayali sahnede yeteneklerini göstermek olan genç kardeşimizin ailesi bana gelerek durumu anlattı. Bende Sanat yönetmenimiz Müfit Kayacan ile durumu paylaştım. Yüzlerce seyircinin önünde sahneye çıkan Mehmet, başta ailesi olmak üzere hepimizi gururlandırdı. Kendisine teşekkür ederim" dedi.