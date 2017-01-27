27.01.2017 01:23:09

Engelli genç kız tekerlekli sandalyesiyle karda kızak yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ailesiyle birlikte karda oynamaya çıkan engelli genç kız, tekerlekli sandalyesiyle karda kızak yaptı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ailesiyle birlikte karda oynamaya çıkan engelli genç kız, tekerlekli sandalyesiyle karda kızak yaptı.İzmit'te akşam etkisini gösteren kar yağışı sonrasına her yer beyaz örtüyle kaplandı. Etkili olan kar yağışının dinmesi sonrasında ise vatandaşlar sokaklara çıkarak karın zevkini çıkardı. Karda eğlenenler arasına katılmak isteyen Başak Aksoy adlı engelli genç kız ise ailesinin de yardımıyla sokağa çıkarak eğlencelere katıldı. Genç kızın, anne ve babasının da desteğiyle tekerlekli sandalyesi üzerinde karda kızak yapama anları genç kız renkli görüntülere sahne oldu. Aksoy ve ailesi daha sonra diğer yakınlarıyla birlikte kardan adam yaparak karın tadını çıkarmaya devam etti.