Engelli derneklerinden 'istismar' tepkisi

Diyarbakır'da engelli odaklı faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, bazı derneklerin engellileri istismar ettiğini belirterek, engellilerin adını kullanan tüm oluşumların denetlenmesini istedi.

Diyarbakır'da engelli odaklı faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, bazı derneklerin engellileri istismar ettiğini belirterek, engellilerin adını kullanan tüm oluşumların denetlenmesini istedi.Diyarbakır'da Altınokta Körler Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği, Umut Var Bedensel Engelliler Derneği, Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Bedensel Engelliler Derneği ve Engelliler Derneği tarafından engellilerin istismar edilmesine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi'nde düzenlenen toplantıda engelli sivil sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Yakup Berent, örgütlenmesine durmaksızın devam eden engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, kent yaşamına katılım gibi konularda birçok kazanım elde ettiğini ifade etti. Berent, "Elde edilen kazanımlar engelli hakları mücadelesi ve sivil toplum örgütlenmesi başarısıdır. Engellilerin bu başarısı bir taraftan takdir toplarken diğer taraftan çıkar grupları tarafından istismara açık bir alan haline gelmiştir. Özellikle ilimizde engelli camiasına mensup bir takım çıkar grupları, engellilik mücadelesi adı altında halkı ve kamu kurum ve kuruluşlarını istismar etmektedirler. Bu gruplar bir taraftan dergi, gazete gibi satışlarla halkın vicdanını sömürmekte diğer taraftan engellileri 'Dilenci' konumuna düşürmektedir. Ahlak ve vicdandan yoksun bu sömürü grupları sosyal medya hesapları üzerinden asılsız bağış kampanyaları düzenlemekte, kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaklarından nemalanmaktadırlar. Böylece gerek halkımız gerekse Diyarbakır bürokrasisi nazarında at izi it izine karışmış, kurunun yanında yaşta yanar hale gelmiştir. Bu pervasızlığın önüne geçmek için kağıt üzerinde ismi olup da, cismi belirsiz olan derneklerin sıkı denetimden geçmesi, hatta ve hatta kapatılması gerekmektedir. Ayrıca halkımızın bu emek sömürgecilerine prim vermemesini istiyoruz. Engelli mücadelesinin getirmiş olduğu kazanımları kendi çıkarları için kullanan bu emek hırsızlarını şiddetle kınıyoruz" dedi."İstismarı yapanlar da engelli"İstismarı yapanların da engelli olduğunu dile getiren Berent, "Fakat engellilikten nemalanıyorlar. Engellileri sömürüyorlar. Bunu il dışından yapan dernekler de var. İlimizde de yapan dernekler var. Engelliği dilencilik haline getiren, insanların vicdanını sömüren belli bir kitle oluşmuş. Bunu bireysel olarak yapan engelli kardeşlerimiz de var ama örgütlü bir şekilde yapan arkadaşlarımız da maalesef mevcut. Onları engelliler için gerçekten mücadele eden derneklere davet ediyoruz. Örgütlü yapanlara da bir an önce kamu kurumlarının müdahale etmesini istiyoruz. Özellikle buradan Dernekler Masasına sesleniyoruz" diye konuştu.