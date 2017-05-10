10.05.2017 17:47:52

Engelli derneğinden Alkış'a plaket

Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği tarafından Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Edhem Alkış'a, engelli vatandaşlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

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Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği tarafından Özhedef Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Edhem Alkış'a, engelli vatandaşlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.Plaketini Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak'tan alan Alkış, "Bu gün engelli olarak tabir ettiğimiz kardeşlerimiz sporda, sanatta, bilimde, teknolojide çok önemli başarılara imza atmıştır. Engelli olarak hem kendileri için hem de ülkemiz için neler yapabildiklerini en güzel şekilde bizlere göstermiştir. Bizlere düşen görev engelli vatandaşlarımızın evden çıkmalarını sağlayarak topluma kazandırmak ve destek olmaktadır. Engelli vatandaşlarımız için böyle güzel bir geceyi hazırlayarak katkı sunmamıza vesile olan Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim" dedi.