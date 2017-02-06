06.02.2017 15:15:30

Engelli çocuğun akülü sandalye sevinci

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen plastik kapak kampanyası kapsamında akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan bedensel engelli Elif Sena Yıldırım farklı bir duygu yaşadı.

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Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen plastik kapak kampanyası kapsamında akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan bedensel engelli Elif Sena Yıldırım farklı bir duygu yaşadı.Tokat'ın Zile ilçesinde Belediye ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile ortak olarak yürütülen kampanya kapsamında toplanan kapakların geri dönüşümü sayesinde elde edilen gelirle akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınarak ihtiyaç sahiplerine hediye ediliyor. 3 aylık iken geçirmiş olduğu bir ateşli rahatsızlık nedeni ile sol el ve ayağını kullanamayan orta okul öğrencisi Elif Sena Yıldırım (12), yıllardır beklediği akülü tekerlekli sandalyesine kampanya sayesinde kavuşmanın heyecanını yaşadı.Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, su şişesinin ya da damacananın, zeytinyağı, meşrubatı kapağını atmak yerine biriktirerek engelli vatandaşların hayatlarına özgürce devam etmelerine yardımcı olabilineceğine dikkat çekti. Başkan Vidinel, "Her gün Türkiye çapında belki de tonlarcası çöpe atılıp kaybolup giden plastik kapakların geri dönüştürülmesi için yapmanız gereken, üzerinde Zile Belediyesi tarafından ilçemizde bulunan bütün okullara dağıtımı yapılan 'Kapak Olsun' yazan kutulara kapakları bırakmak. İçtiğiniz su şişesinin ya da damacananın, zeytinyağınızın, meşrubatınızın kapağını atmak yerine biriktirirseniz sizler de engelli vatandaşlarımızın özgür kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Zile Belediyesi olarak bu proje kapsamında bir engelli çocuğumuza Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) desteği ile akülü tekerlekli sandalye hediye etmiş olduk. Akülü sandalyesi sayesinde okuluna daha rahat gidebilecek ve daha rahat dışarıda gezebilecek. Bu tür hayırlı işlerde desteğimiz olduğu için çok mutluyuz" diye konuştu.