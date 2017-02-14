14.02.2017 12:38:42

'Engelimiz Üretime Katılmaya Engel Değil' projesi ile tüm engelleri aştılar

'Engelimiz Üretime Katılmaya Engel Değil' projesi ile tüm engelleri aştılar.

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"Engelimiz Üretime Katılmaya Engel Değil" projesi ile tüm engelleri aştılar.Giresun'un Eynesil ilçesi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Giresun Valiliği'nin koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilen "Engelimiz Üretime Katılmaya Engel Değil" projesi kapsamından açılan 'Temel Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği' Kursu'na katılan engelliler hem bu alanda eğitim alıyorlar hem de üretime katkı sağlamış oluyorlar.Engellileri çalışma alanlarında ziyaret eden Eynesil Kaymakamı Yılmaz Kurt, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Görele Belediye Başkanı Tolga Erener Proje hakkında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fadıl Öztürk'ten bilgi aldılar.Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Görele Şube Başkanı Asiye Divli ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Divli, "Dernek üyelerimize yönelik Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştiriciliği yanı sıra Dekoratif El Sanatları kursu açılmasına vesile olduk. Ancak Eynesil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak olarak uyguladığımız bu proje İnceleme Gezileri, Kaynaştırma Etkinliği ile sosyal açıdan da katılımcılar için fayda sağladı" dedi.