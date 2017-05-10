10.05.2017 17:37:21

Engel tanımayan anneler için konser

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından, 'Engel Tanımayan Annelerimize' ithafen 14 Mayıs 2017 Pazar günü 20.00-22.00 saatlerinde Cumhuriyet Parkı Çorlu Kültür Merkezi'nde konser düzenlenecek.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından, "Engel Tanımayan Annelerimize" ithafen 14 Mayıs 2017 Pazar günü 20.00-22.00 saatlerinde Cumhuriyet Parkı Çorlu Kültür Merkezi'nde konser düzenlenecek.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından konserle ilgili yapılan açıklamada, "Konserin tüm geliri Çorlu Fevzi Çakmak İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin eğitim sınıfına bağışlanacak. Özel Eğitim Sınıfı, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özellikleri göz önünde bulundurularak özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş sınıflardır. Özel Eğitim Sınıflarında eğitim gören çocuklarımızın Engel Tanımayan Anneleri için tüm halkımızı konsere davet ediyoruz" denildi.