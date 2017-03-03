03.03.2017 11:10:14

'Enflasyonda baz etkisi ve maliyet baskıları var'

Maliye Bakanı Ağbal:- '2017 yılının ilk aylarında enflasyon bir miktar yukarıya gidecek. Bunda tabi ki baz etkisi var. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda o döneme ilişkin fiyat gelişmelerinin etkisi de var. Özellikle kurdan gelen, kura bağlı olarak oluşan maliyet baskıları var. Yine ithalat fiyatlarındaki değişimin etkileri var'- 'Önümüzdeki dönem para politikasında Merkez Bankamızın yapacağı ç

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "2017 yılının ilk aylarında enflasyon bir miktar yukarıya gidecek. Bunda tabi ki baz etkisi var. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda o döneme ilişkin fiyat gelişmelerinin etkisi de var. Özellikle kurdan gelen, kura bağlı olarak oluşan maliyet baskıları var. Yine ithalat fiyatlarındaki değişimin etkileri var." dedi.

Ağbal, Eskişehir Valiliğini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kent sanayisinin gelişmesine ve büyümesine şahitlik ettiğini, Eskişehir'in gelecek yıllarda daha da büyüyüp, gelişeceğini söyledi.

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Ağbal, bugün ortaya çıkan rakamların esasen Merkez Bankasının bundan önceki raporlarında ifade edilen gelişmelerle uyumlu olduğunu belirtti.

"Biliyoruz ki 2017 yılının ilk aylarında enflasyon bir miktar yukarıya gidecek." diyen Ağbal, şöyle devam etti:

"Bunda tabi ki baz etkisi var. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda o döneme ilişkin fiyat gelişmelerinin etkisi de var. Özellikle kurdan gelen, kura bağlı olarak oluşan maliyet baskıları var. Yine ithalat fiyatlarındaki değişimin etkileri var. İnşallah ikinci çeyrekten itibaren yavaş yavaş baz etkisi kaybolmaya başlayacak. Yine kurun fiyat değişimlerindeki etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak. Merkez Bankasının yıl sonu itibarıyla enflasyon için ortaya koyduğu bir tahmin var, yüzde 8. İnşallah enflasyon o trend içinde gidecek."

Ağbal, enflasyonun yukarıya gitmesinin hiçbir şekilde arzu ettikleri bir durum olmadığını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönem para politikasında Merkez Bankamızın yapacağı çalışmalar çerçevesinde, bir taraftan hükümet olarak, özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili Gıda Komitemizin yapacağı çalışmalar çerçevesinde fiyatlar aşağıya doğru gelecek. 16 Nisan'dan sonra inşallah Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrar net ve kalıcı bir şekilde ortaya çıkacak. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat artacak, enflasyon da inşallah bu dönemde aşağıya gelecek. 2017 yılı Türkiye'nin istikrarına, büyümesine ve kalkınmasına öncülük eden bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.



