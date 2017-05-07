08.05.2017 13:59:13

ENFEST başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali' (ENFEST) başlıyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali" (ENFEST) başlıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ENFEST'in açılış töreni 9 Mayıs Salı Günü saat 10.00'da AKM Fuaye alanında gerçekleşecek. 5 merkez ilçedeki özel çocukların yer alacağı festivalde, özel eğitim okulları ile ilk ve ortaokulların özel eğitim sınıfları çeşitli gösteriler, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirecek.Serik'te şenlik varFestivalin ikinci günü 10 Mayıs Çarşamba saat 10.00'da Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda "Otistik Çocuklara Yaklaşımlar ve Dil Konuşma Güçlüklerini Gidermeye Yönelik yöntem ve Teknikler" konulu panel yapılacak. Saat 14.00'de ise Serik Cumhuriyet Meydanı'nda Özel Eğitim Şenliği düzenlenecek.Asker uğurlaması11 Mayıs Perşembe günü ise saat 10.00'da Serik'te Tekeli İlkokulu'nda "Anneler Konuşuyor" etkinliği gerçekleştirilecek. 12 Mayıs Cuma günü ise Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 08.30'da "Özel Gençlerin Temsili Askerliğe Uğurlama Töreni" yapılacak. Aynı gün saat 10.00'da özel çocuklar Serik Kadriye Beachpark'ta Özel Bireyler Pikniği'nde buluşacak.Anneler konuşuyorENFEST kapsamında 15 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Özel Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, merkezden hizmet alan özel çocuk anneleri için kahvaltı ve Anneler Konuşuyor Paneli düzenlenecek. Festivalin son günü olan 16 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Manavgat Başarı Koleji Toplantı Salonu'nda Manavgat'taki özel bireylerin katılımıyla akşam yemeği ve konser organize edilecek.