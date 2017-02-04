04.02.2017 15:41:02

Enez Belediye Başkanı Bostancı: 'Enez cazibe merkezi haline geldi'

Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, Enez ilçesinin özellikle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

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Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, Enez ilçesinin özellikle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.Enez Belediye Başkanı Ecz. Abdullah Bostancı, mevcut nüfusunun yaz aylarında yüz binlerin üzerine çıkan sahil ilçesi Enez'in cazibe merkezi haline gediğini belirtti.Enez Av ve Balık Festivali yapılacakBölgenin tanıtımı açısından büyük faydası olan Av ve Balık Festivali'nin de 2002 yılından bu yana yapılmadığını ifade eden Bostancı, "Bu yıl Av ve Balık Festivali 7-8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde arasında yapılacak. Belediyemize her ne kadar külfet getirse de tarih, turizm ve doğal güzellikleri tanıtım açısından katkısı büyüktür. Kültür ve panel ağırlıklı bir festival yapacağız" dedi."5 yıldızlı otel yapacakları bekliyoruz"Enez sahilinin turizm bölgesi olması nedeniyle 5 yıldızlı otel yapacakları bölgeye beklediklerini dile getiren Bostancı, "Şuan sahilimizde 700 konut için ruhsat müracaatı var. Sahilimiz hızla gelişiyor. 5 yıldızlı otel yapacak yatırımcı ve girişimcilerimize her türlü yardımı ve desteği yapmaya hazırız" diye konuştu.Enez'e doğalgaz geliyorEnez'e doğalgaz gelmesi için karar çıktığını belirten Bostancı, "Enez'e doğalgaz gelmesi için karar çıktı. Enez'de 7 bin konut var. Biz buna hazırız. Burada yeterli potansiyel var. Umarım 2-3 yıl içinde bu da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.