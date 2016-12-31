31.12.2016 19:29:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 'Yaklaşık 50 kilometrel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 'Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu'

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 'Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu'