27.02.2017 11:35:11

Endonezya'da bombalı saldırı

Bandung kentinde hükümet binası yakınında düdüklü tencereye yerleştirilmiş bomba patladı- Polisle girdiği çatışmada vurulan saldırgan hastanede öldü

Endonezya'nın Bandung kentinde hükümet binası yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Metro TV kanalının haberine göre, Batı Cava eyaletinin başkenti Bandung'da hükümet binası yakınındaki parkta düdüklü tencereye yerleştirilmiş patlayıcı infilak ettirildi.

Patlama sonrası hükümet binasına giren saldırganın burada bir odayı ateşe verdiği belirtildi. Daha sonra polisle girdiği çatışmada vurulan saldırgan hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde patlamamış el yapımı başka bir bomba buldu.

Emniyet yetkilileri, saldırganın bir terörist grubu üyesi olduğunu açıklarken kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.

Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.