29.12.2016 16:50:08

'Endişeli bekleyişimiz devam ediyor'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'de son 20 saatte metrekareye 137 kilogram yağmur düştüğünü belirterek, 'Meteoroloji iki

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'de son 20 saatte metrekareye 137 kilogram yağmur düştüğünü belirterek, "Meteoroloji iki gün daha bu yağmurun devam edeceğini ifade ediyor. Onun için halen endişeli bekleyiş devam ediyor" dedi.Mersin ve ilçelerinde dün akşamüzeri başlayan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağmurun verdiği hasarı bölge bölge gezerek yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde deniz kenarında gazetecilere açıklama yaptı. Geçen hafta başından itibaren özellikle Silifke'nin batı tarafında bir fırtına afetiyle karşılaştıklarını anımsatan Kocamaz, son 3 gündür de kar afetiyle mücadele ettiklerini dile getirdi. Bu süreçte dağlarda, yüksek kesimlerde mahsur kalan vatandaşlar, telef olan hayvanlar olduğunu ifade eden Kocamaz, "Çobanlar, Yörükler mahsur kaldılar. 250 civarında araç ve bin 200 civarında insanımızla bu kar mücadelesini yaptık ama dün saat 16.00'dan itibaren yağan yağmur hepsini bastırdı. O mücadelelerin çok daha sıkıntılı anlarını yaşadık. Metrekareye 20 saat içerisinde 137 kilogram yağmur düştü. 2001 yılında böyle bir afet yaşamıştık. O zaman 24 saat içerisinde metrekareye 127 kilogram yağmur düşmüştü. Şimdi 20 saat içerisinde 137 kilogram ki, hiç görülmemiş bir olay" dedi."VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINDAN ENDİŞE EDER DURUMA GELDİK"Gece sabaha kadar sağanak yağmurun bütün hesapları altüst ettiğini vurgulayan Kocamaz, "Çünkü kentin normal yağışlara göre yapılmış altyapısı, hatta opsiyonlu olmasına rağmen bu yağmurları taşımadı. Birçok vatandaşımız evlerinde mahsur kaldı. Dereler suyu taşımadı. Oralarda tahkimatlarda birçok deformasyon var. Bunun yanında araçlar sürüklendi. Daha önceden sıkıntılı olan seralar daha da sıkıntılı hale geldi, sular altında kaldı. Vatandaşımızın bir taraftan malı mülkü perişan olurken, vatandaşlarımızın da hayatından endişe eder duruma geldik" diye konuştu."BİR KAYBIMIZ VAR""Mersin merkezde şu ana kadar bir kaybımız var" diyen ve kaybın selden olduğu yönünde henüz kesin bir bilgi olmadığını belirten Kocamaz, "Yalınayak bölgesinde bir kadın vatandaşımız hayatını kaybetti ama selden mi hayatını kaybetti netleşmiş değil. Bizim bütün korkumuz şu anda dağlarda daha önce kar yağan bölgelerde yağmur yağıyor. Bu yağmurlar karları erittiğinde sıkıntı daha da artacak gibi görünüyor. Allah daha büyük afetlerden korusun. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı."TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ"Saha incelemelerinde akla hayale gelmeyen konularla karşılaştıklarını dile getiren Kocamaz, Mersin Arena Stadyumu'na giden 22. Cadde'nin Üniversite Kavşağı'ndan itibaren çok kötü durumda olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Sel ağaçları sökmüş getirmiş, 50-60 aracı zincirleme sürüklemiş götürmüş. Dolayısıyla bu bir afet. Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar evlerinden, iş yerlerinden çıkmasınlar. Özellikle çocuklarımız çıkmasınlar. Çünkü şu anda yağmur dinmiş vaziyette ama meteoroloji iki gün daha bu yağmurun devam edeceğini ifade ediyor. Onun için halen endişeli bekleyiş devam ediyor. Vatandaşlarımız biraz daha temkinli davransınlar. Özellikle yağmurlu anlarda yola çıkmasınlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu anda 2 bine yakın arkadaşımız, 400 araçla bu mücadeleyi sürdürüyor. Şu anda elimizdeki araçlar yeterli. Tahliye için uğraşıyoruz. Özellikle biriken suları tahliye etmek için gayret gösteriyoruz. Bütün zarar, tamamen sular çekildikten sonra ve yerinde tespitten sonra ortaya çıkacak ama zararın büyük olduğu kesin."(Kıymet Gökçe - Nuri Pir/İHA)