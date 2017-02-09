09.02.2017 20:21:10

'En önemli sorun Azerbaycan topraklarındaki Ermeni askerler'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Dağlık Karabağ hakkında RIA Novosti'ye açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre Memmedyarov, Karabağ sorunu hakkında ise mevcut durumun değişmemesinin Ermenistan dışında hiç kimseyi tatmin etmediğini açıkladı.



Dışişleri Bakanı görevinde bulunduğu süre boyunca bu konuda birkaç kez ilerlemeye çok yaklaşıldığını belirten Azeri diplomat, “İşgal edilen toprakların 20 yıldır maalesef sadece askeri güç kullanılarak özgürleştirilmesinden tabii ki memnun değiliz” dedi.



Sorunların aşamalar halinde ‘masadan temizlenmesi' gerektiğini kaydeden Memmedyarov, “En önemli sorun, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni askerlerin varlığı. Öncelikle bu askerlerin kışlalarına dönmesi gerektiğini söylemek isterim. Şayet bu şekilde büyük imkânlar açılacak ve bu da planın bir parçası” ifadelerini kullandı.



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