SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
En lezzetli fuar
24.02.2017 07:08:09

En lezzetli fuar

Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nda (Aegean Hosttech) düzenlenen yarışmada lezzetler görücüye çıktı. Ulusal yarışma olan Ege Şefler Şampiyonası, uluslararası ilgi gördü ve 14 ülkeden 300'ün üzerinde aşçının katıldığı yarışma hem görsel hem lezzet şovuna döndü.

Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nda (Aegean Hosttech) düzenlenen yarışmada lezzetler görücüye çıktı. Ulusal yarışma olan Ege Şefler Şampiyonası, uluslararası ilgi gördü ve 14 ülkeden 300'ün üzerinde aşçının katıldığı yarışma hem görsel hem lezzet şovuna döndü.

Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kuşadası Kaymakamlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği ile Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) işbirliğinde GL Platform tarafından Efes Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, dans ve müzik ve illüzyon gösterileriyle renklendi. Şampiyonaya dünyanın dört bir yanından gelen aşçılar kıyasıya yarıştı. 14 ülkeden gelen aşçıların jüri başkanlığını yaptığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Ege Şefler Şampiyonası'na Türkiye dahil 15 ülkeden lezzet ustaları başvurdu. Ulusal olan yarışma bu nedenle uluslararası hale geldi.

İki gün süren yarışmanın finalinde aşçılara kapalı kutular içinde verilen malzemelerle yemekler yapılması istendi. Fuar ziyaretçilerinden de büyük ilgi gören ve yer yer futbol karşılaşmalarını andıran tezahüratlara da sahne olan yarışmada, aşçıların yaptıkları yemekleri fotoğraflamak için kuyruklar oluştu. Hünerlerini sergilen aşçılar günün sonunda jürinin değerlendirmesiyle madalyalarına kavuştu.

ŞAMPİYONLAR HAYRAN BIRAKTI

Yapılan değerlendirmede Ege Şefler Şampiyonası şampiyonu Romanya'dan katılan Adrian Sipoteanu oldu. İkinciliği ise Hırvatistan'dan katılan Jadran Grancic ile Romanya'dan katılan Lucian Smith paylaştı. Geçen yıl 3 kişilik ekiple birinci olan Nejdet Efetürk ise bu yıl yine derece yapmayı başardı ve üçüncülüğe layık görüldü. Yarışmanın şampiyonuna kupasını TAFED Başkan Vekili Rahmi Yılmaz verdi. Çeşitli kategorilerde dereceye girenler de madalyalarını sektör temsilcilerinin elinden aldı.

SANAT AŞIĞI AŞÇILAR

Fuarda KODER'in "Gıda Dekorasyon Gösterisi" de (Watermelon Carving) ilgi çekti. Karpuz ve bal kabaklarını, 25 dakika ile 2 saat arasında değişen zamlarda oyarak yapılan süslemeler fuar ziyaretçilerinin beğenisini kazandı. Ayrıca Aydın ve Kuşadası'nın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı stant da yine ziyaretçi akınına uğradı. Kuzu etli enginar, incir tatlısı ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuar kapsamında Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği ile Türkiye Satın Alma Platformu'nca "İş Sağlığı ve Güvenliği" ile "Turizmde Mesleki Yeterlilik Süreci ve Kalite" konulu sektöre yönelik paneller de düzenlendi. Uzman Diyetisyen Ayşen Arıcan Öz'ün "Sağlıklı Yemek Mutlu Müşteri" konulu söyleşisinde de katılımcılar merak edilenleri sordu.

Fuarın son iki gününde ise Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler'in jüri başkanlığında 3. Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası (Universiade 2017) düzenlenecek.
    YORUM YAZ
24 Şubat 2017 gazete manşetleri
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert terör tepkisi
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Barzani Türkiye'ye neden geliyor?
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
'Hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti'
Beyaz Saray'ın tek başörtülü çalışanı istifa etti
Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Darbeci Albay: 'Selâ okuyan hocanın dilini kesip getirin'
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Demirtaş: Adresim Türkiye Büyük Millet Meclisi
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Musul Havalimanı, IŞİD'den alındı'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
İsrail'in Gazze'ye sokmadığı AP heyeti: Ne saklıyorsunuz?
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen saldırıyı kınadı.
23.02.2017 23:28:59
Hollanda'da uçak pistten çıktı
Hollanda'da uçak pistten çıktı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na inme hazırlığındaki bir uçak iniş takımlarındaki arıza nedeniyle, pistten çıktı.
23.02.2017 23:20:59
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kısmına lodos uyarısı yaptı.
23.02.2017 22:17:50
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Londra'da ev alması üzerine 'Chelsea'ye transfer olacak' iddiaları güçlenen Arda Turan, bu sorulara yanıt verdi.
23.02.2017 20:51:23
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 250 öğrencinin eğitim gördüğü En-Nuhba Erkek İlkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı.
23.02.2017 20:10:24
Savcı, Neymar için 2 yıl hapis istedi
Savcı, Neymar için 2 yıl hapis istedi
Neymar'ın Barcelona'ya transfer sürecini sorgulayan Brezilya Mahkemesi, yıldız futbolcu için savcı, 2 yıl hapis ve 10 milyon dolar para cezası istedi.
23.02.2017 19:44:24
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'teki tarihi surların yakınındaki bir binanın bahçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
23.02.2017 19:15:13
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Referandum iptal edilebilir'
'Referandum iptal edilebilir'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
'Evetler en az yüzde 53'
'Evetler en az yüzde 53'
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları