18.07.2017 14:36:31

'En'lerin yazı!

Bugün yağmurlu bir sabaha uyanan İstanbul, aynı mevsim içinde hem en yağmurlu hem de en sıcak yazı yaşadı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İstanbul bugün yağmurlu bir sabaha uyanırken, kent adeta felç oldu. Evlerinden işe gitmek üzere yola çıkan binlerce insan yollarda mahsur kalırken, meteoroloji uzmanları "Şu görüntüye baktığımız zaman, boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın uyarısı yapılması daha iyi yani.. Burada ciddi bir sel var..." uyarısı yaptı. Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy gibi bölgelerde etkili olan yağışlar için Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yaşananın bir doğal afet olduğunu açıkladı.



32 YILIN ‘EN YAĞMURLU GÜN'Ü



İstanbul'da 1985 yılı Ekim ayının 16'ncı günü, 125.5 kg'lık yağışla, tüm zamanların "en yağışlı" günüydü. Ancak bugün yağan yağmur, üstelik bir yaz ayında yağan yağmur bu miktarı geride bıraktı. DHA'nin meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlediği bilgilere göre günün ilk yarısında Silivri'de metrekareye tam 128 kg. yağış düştü. İstanbul'un diğer semtlerine de rekor yağışlar düştü, aylık ortalamayı kat be kat geride bıraktı. Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85 kg, Sarıyer'de ise metrekareye 80 kg yağış düştü.



20 GÜN ÖNCE ‘EN SICAK YAZ'I YAŞADIK



Bu gün sel felaketiyle gündeme gelen İstanbul, sadece 20 gün önce son yılların en sıcak yazını yaşamıştı. 30 Haziran'dan termometreler tüm Türkiye'de son 30 yılın rekorunu kırmış Aydın ve Şanlıurfa gibi illerin yanı sıra İstanbul'da da sıcaklıklar 40 dereceyi bulmuştu.