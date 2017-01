29.01.2017 10:55:51

En küçük çoban

Adana'da 7 yaşındaki Elif, yarı yıl tatilinde babasıyla birlikte keçi otlatıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Adana'da 7 yaşındaki Elif, yarı yıl tatilinde babasıyla birlikte keçi otlatıyor.Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Yılmaz, keçilerini otlatmaya çıkardığı sırada onları çok seven kızı 7 yaşındaki Elif Yılmaz da yarı yıl tatilini fırsat bilip babasına yardım ediyor.Keçileri çok seven ve sürekli onlarla oynayan küçük kız, yolda yürüyen hayvanların arkasından bir an olsun ayrılmayarak, onların başka yerlere gitmesini engelliyor. Baba Yılmaz, kızının keçileri çok sevdiğini, hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada bile onlardan ayrılmamak için yardım etme bahanesiyle geldiğini söyledi.Elif Yılmaz ise hem keçileri çok sevdiğini hem de babasına yardım ettiğini, özellikle yolda giderken keçilerin araçların altında kalmaması için mücadele ettiğini anlattı.