23.07.2017 19:05:20

'En kısa zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız'

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün en kısa zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olması gerektiğini söyledi.



Trabzonsor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, sportif başarıya ihtiyacı olan bir kulübü uzun süre beklentisiz tutma ihtimalleri olmadığını belirterek, "Tabi bu bir görüştür. Trabzonspor'dan kimse 5 yıl bir şey beklemesin fikri de bir görüştür. Trabzonspor'da 2 yılda ekonomik grafik uçuruma doğru giderken yatayda duruyor. Bu büyük bir başarıdır. Yoksa 1 katrilyon borcu konuşur oluyorduk"dedi



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMALIYIZ"



Trabzonspor'un en kısa zaman da şampiyonlar ligine gitmesi gerektiğini belirten Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, "200 milyon üzerinde bir gelir elde etmeyi planlıyorsak bizim şampiyonlar ligine gitmemiz lazım. Para orada, Türkiye'de değil. Trabzonspor kafasına sürekli UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmayı koymuş ve oraların takımı olmayı süreklilik haline getirerek, gelirlerini gerçekten arttıracak bir yerde mi olacak yoksa heyecanı olmayan sıradan bir ortalama takım mı olacak 5 yılda göreceğiz. Transfer olmayacak veye herkes karaları bağlasın diye bir şeyimiz yok. Taraftar elbette oyuncu ister baskıda yapar. Biz oyuncu alacaksak doğru oyuncuyu vakti zamanında almalıyız. Tabiki erken alalım ve kampa yetiştirelim. Alınacak oyuncular biliniyor. Katkı sağlayacak oyuncular. Hemen almak ise kolay olmuyor. Bizim ilgilendiğimiz 3-4 oyuncu var. Bu oyuncular olur ise transferlerini yapacağız olmaz ise alternatifleri diye bir şey yok. O zaman transfer yapmayacağız. Yerine başkası olsun yapmayacağız. En doğrusunu bulduğumuz an ne zaman ise o zaman alacağız" diye konuştu.



"BÜYÜME İLE KÜÇÜLME ARASINDA BİR FARK YOK ARTIK"



Büyümek ile küçülmenin artık Trabzonspor için fark etmediğini belirten Usta, sözlerini şöyle tamamladı:



"Trabzonspor küçülerek hayatı sürdürebilir mi, büyürsek de çok açılır mıyız. Küçülme ile büyümenin sonuç itibariyle bir farkı yok artık Trabzonspor için. Küçüldüğünüzde geliriniz de çok küçülüyor. Zaten borçlu bir kulübüz. Üzerine devamla gelen borçlar var. Birde küçüldü mü gelir ve giderini karşılamadı mı borç artarak sürecek. Her türlü zor durumdayız. Her türlü zor durumdayken Trabzonspor başarılı olurken gelirini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.