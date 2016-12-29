En fazla kazandıran yatırım fonları

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29.12.2016 15:20:01
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Konya-Antalya yolu ulaşıma kapandı
Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
29.12.2016 15:30:11
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Soğuk havanın etkisiyle İstanbul'da balık fiyatlarında artış yaşanırken, geçen sezon 150 lira olan toriğin çifti 350 liraya, kofananın tanesi 50 lira, lüferin kilosu ise 50 liraya yükseldi.
29.12.2016 15:21:29
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29.12.2016 15:11:02
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İstanbul Kadıköy’de bir firmaya zarf içerisinde gönderilen beyaz toz, şarbon paniği yaşanmasına neden oldu.
29.12.2016 15:05:49
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29.12.2016 14:43:56
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