03.03.2017 15:34:44

En büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmaktı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahalle Muhtarı Battal Özer, 'En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmaktı, Allah'a hamd olsun, bunu bana nasip etti' dedi.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahalle Muhtarı Battal Özer, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmaktı, Allah'a hamd olsun, bunu bana nasip etti" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen mahalle ve köy muhtarları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 35'inci kez bir araya geldiği toplantıya katılan Malatyalı muhtar Battal Özer, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmaktı, Allah'a hamt olsun bunu bana nasip etti" ifadelerini kullandı."Ne uyku uyuyabildim ne yemek yiyebildim"Malatya Valiliğinin davetiyle toplantıya katılan muhtar Özer, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 35. Muhtarlar Toplantısı'na katılmamın kesinleşmesini öğrenmemle birlikte toplantı anına kadar ne uyku uyuyabildim ne yemek yiyebildim. Bayramı bekleyen oruçlar gibi o anı yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekledim. Çok şükür, Allah bunu bana nasip etti. Artık ölsem de gözüm açık gitmez. Allah benim ömrümden alsın Erdoğan'a versin. Ziraat Bankası Malatya Şubesi'nin önünde dakikada 5 bin bizim gibi insan gelip geçiyor. Bizler olsak da olur olmasak da olur. Erdoğan ümmetin umudu" diye konuştu.