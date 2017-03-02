02.03.2017 12:18:52

En az uyuyan memeli türü vahşi filler

Araştırmalar, vahşi Afrika fillerinin en az uyuyan memeli hayvan türü olduğunu ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, Afrika kıtasının güneyindeki Botsvana'da vahşi filleri inceleyen bilim adamları, fillerin doğal ortamlarında günde sadece 2 saat ve yatarak uyuduğunu tespit etti.

Özellikle ailenin reisi olan dişilerin bazen günlerce uyanık kalarak uzun mesafeler katedebildikleri ortaya çıkarken fillerin uykunun rüya görülen kısmı olan REM'e sadece 3-4 günde bir geçtikleri belirlendi.

Bilim adamları, doğal ortamlarındaki hayvanları uzaktan takip edebilmek için derilerinin altına, hayvanlar 5 dakika ve daha fazla hareketsiz kaldığında kayda başlayan aktivite takip cihazı yerleştirdi.

Hayvanların uyku pozisyonlarını tespit etmek için de yönü belirlemekte kullanılan jiroskoptan yararlanıldı.

5 hafta devam eden takip sonucunda, hayvanat bahçesi gibi kapalı yerlerde günde 4-6 saat uyuyan türdeşlerinden farklı olarak vahşi fillerin günlerce uyanık kalabildikleri, günde sadece 2 saat uykuyla yetindikleri ve 3-4 günde bir REM'e geçtikleri gözlemlendi.

Araştırma ekibinde yer alan, Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesinden Profesör Paul Manger, fillerin uyku konusunda benzersiz olduğunu belirterek "Filler, büyük cüsseleriyle en az uyuyan memeli türü. Görünen o ki sadece 3-4 günde bir rüya görüyorlar. Hafızlarının güçlü olmasıyla bilinen fillerin bu kadar az uyuması, belleğin REM döneminde depolandığı yönündeki teorilerin sorgulanmasına neden olabilir." dedi.