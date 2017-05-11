11.05.2017 16:43:43

Emre Uslu ile Tuncay Opçin hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e yönelik hakaret dolu twi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e yönelik hakaret dolu twit'ler atan FETÖ'den firari Emre Uslu ile Tuncay Opçin hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Emre Uslu ve Tuncay Opçin tarafından Denizli'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e yönelik hakaret içeren twitler attıkları yönünde haberler çıkması üzerine harekete geçildiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde:"Cumhuriyet Başsavcılığımızca internette sorgulama yapılmış ve çeşitli internet sitelerinde Fetullah'ın tetikçilerinden Cumhuriyet Başsavcısının ölümüne 'Yaşasın' mesajları başlıklı ve benzeri haberlerin bulunduğu görülmüş, Twitter.com sitesinde açık kaynak yoluyla sorgulama yapıldığında; Emre Uslu isimli şahsa ait @EmreUslu ve Tuncay Opçin isimli şahsa ait @tuncayopcin isimli Twitter adreslerinde, vefat eden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e yönelik olarak hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiş olup, paylaşım içeriğinde müteveffa Cumhuriyet Başsavcısının görevi kapsamında yapmış olduğu işlerin konu edilerek hakaret edildiği ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ile ölümünden sonra bir kimsenin hatırasına hakaret suçlarından TCK'nın 125/3-a ve 130/1 maddeleri gereğince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştır."(Abdullah Sarıca/İHA)