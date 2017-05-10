10.05.2017 23:47:41

Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları

'Emre Uslu' takma isimli Emrullah Uslu, makam aracına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili Tweet attı.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ firarisi Emrullah Uslu ve Tuncay Opçin, makam aracına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'i hedef aldı.

15 Temmuz günü Denizli'de darbeyi durduran isimlerden olduğu belirtilen ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenilen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, makam aracına kamyon çarpması hayatını kaybetti.

Şüpheli kazanın ardından FETÖ firarisi Emrullah Uslu'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

FETÖ'cü Uslu, Twitter'da “Denizli Başsavcısı binlerce masum kadın çocuk genci içeri tıktı. Üstüne kamyon devrilmiş ölmüş. Yaşasın zalimler için cehennem...” mesajını paylaştı.

Ayrıca FETÖ tetikçilerinden Tuncay Opçin de Twitter'dan Uslu gibi mesaj paylaşarak, "Başsavcı için son sözüm; Cesedine bir tas suyu, dökenin de avradını" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ'DAN SERT YANIT

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'cü Uslu'ya çok sert yanıt verdi. Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün tasmalı köpekleri,görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar. Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler, ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete/cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir. FETÖ ve köpekleri,başkaları için cennet/cehennemde yer dağıtacaklarına,bunca haksızlık ve suçtan sonra kendilerini nebeklediğine baksınlar."

FETÖ OPERASYONLARINA BAKIYORDU

Öte yandan hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz günü Denizli'de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper'in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli'deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.