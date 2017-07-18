18.07.2017 10:16:58

Emre Mor transferinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin istediği Emre Mor, son oynanan maçta attığı 2 golle yeni hocasının gözüne girdi. Milli futbolcunun takımda kalma ihtimali yükseldi.

Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde ilgilendiği Emre Mor'la ilgili Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Bazı gazete ve internet sitelerine göre milli futbolcu, uzak doğu kampında teknik direktör Peter Bosz'un gözüne girdi.

Alman basını Emre'nin takımda kalma ihtimalinin yüzde 70'e kadar yükseldiğini vurguladı. Geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçında iki gol atan genç yıldız büyük övgü almıştı.

MENAJERİ DE AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Emre Mor'un menajeri İtalyan basınına konuştu. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği iddia edilen genç yıldız hakkında bu oyuncunun menajeri Muzzi Özcan önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri olarak iddia edilen Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor hakkında Muzzi Özcan, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Emre Mor Dortmund'da mutlu ve burada kalabilir. Önceliği Dortmund" diye konuştu.