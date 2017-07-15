15.07.2017 12:15:57

Emre Mor Fenerbahçe yolunda! Tarih belli oldu

Alman basını, Emre Mor'un temmuz ayı sonunda bitecek Dortmund kampından sonra kiraya verileceğini, Fenerbahçe'yle 500 bin Euro'ya anlaşıldığını yazdı.

Emre Mor, Fenerbahçe yolunda! Kanaryanın söz aldığı, menajeri Muzzy Özcan'ın, "Türkiye'ye gelirse gideceği yer belli" dediği Emre Mor için son iddia İsviçre'den geldi.

SRF Sport kanalı, Borussia Dortmund'un Asya kampından sonra Emre Mor, Mikel Merino ve Reimann'ın kiralık olarak gönderileceğini ileri sürdü. Dortmund kampının Temmuz sonunda biteceği öğrenildi.

FİYATI 500 BİN EURO

Sarı-lacivertlilerin kiralama konusunda 19 yaşındaki yıldızın kulübü ile 500 bin euroya (2 milyon TL) el sıkıştığı, transferin Temmuz sonunda biteceği gelen haberler arasında.

Emre Mor geçen yıl yakaladığı çıkışla Nordsjaelland'dan A Milli Takım'a seçilmiş, yaz döneminde ise Alman devi Dortmund'a transfer olmuştu.