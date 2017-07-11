11.07.2017 11:07:33

Emre Mor adım adım Fenerbahçe'ye!

Dortmund, Emre Mor’un kiralama bedelinde indirime gitti ve 3 milyon euroya (12.3 milyon TL) kadar düştü.

Jeremain Lens'le görüşmelerini durduran Fenerbahçe, bu pozisyon için Dortmund'da forma giyen Emre Mor'la ilgileniyor. Emre'nin menacerinden olumlu yanıt alan Sarı-Lacivertliler, ardından oyuncunun kulübü Dortmund'la masaya oturmuştu.

Kiralık olarak Emre'yi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Almanlar'a 1 sezon için 1.5 milyon Euro teklif etti. 19 yaşındaki futbolcuyla 2 milyon Euro maaş karşılığı el sıkışan Fener, Dortmund'un kapıyı 4 milyon eurodan açması sonrasında karşı taraftan indirim talep etmişti.

Son alınan bilgiye göre Sarı-Siyahlı ekip, bu konuda 3 milyon euroya düştü.

Üstüne çıkmayacaklar

Fener cephesi de buna karşılık 2 milyon euroya çıktı. Bu rakamın üstüne çıkamayacağını belirten Sarı-Lacivertliler, indirim talep ediyor. Emre'yi direkt 11'de düşünmeyen teknik direktör Peter Bosz'un da, genç yıldızın başka takıma kiralanmasına sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada İspanya'dan gelen iddialara göre Celta Vigo'nun da, Türk oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.