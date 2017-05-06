07.05.2017 10:55:07

Emre Kaya Yenikapı'yı salladı

Türk pop müziğinin yıldız ismi Emre Kaya, Yenikapı Meydanı'nda binlerce hayranına müzik ziyafeti yaşattı. Sahne performansının yanı sıra kostümüyle de hayranlık uyandıran ünlü sanatçı unutulmaz bir gece yaşattı.

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Türk pop müziğinin yıldız ismi Emre Kaya, Yenikapı Meydanı'nda binlerce hayranına müzik ziyafeti yaşattı. Sahne performansının yanı sıra kostümüyle de hayranlık uyandıran ünlü sanatçı unutulmaz bir gece yaşattı.Bir lokantada balık yedikten sonra döndüğü evinde rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Kaya, 3 Mayıs'taki Jolly Joker İstanbul konseri ile bir bayi toplantısı konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. Hastaneden taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinlenen ünlü besteci ve yorumcu Emre Kaya, kısa sürede toparlandı ve İstanbul Gençlik Festivali kapsamında Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu.Şarkılara binlerce hayranı eşlik ettiSöz ve müziği kendisine ait son single çalışması "Aşk Diye Soludum" ile müzik listelerinin zirvesine tırmanan Emre Kaya, konserde, "Böyle Gitmez", "Toz", "Teşekkür Ederim", "Apayrı", "Yapboz", "Esaret" ve "Dın Dın" gibi hit olmuş eserlerini, alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Emre Kaya, beyaz pantolon ve çok özel taşlarla süslenmiş beyaz tişört ve yelekle çıktığı sahnede kostümü ile de göz doldurdu.Sahnede çekti, sosyal medyada paylaştıGüçlü orkestrası, sahne şovları, geniş repertuvarı ve muhteşem canlı performansı ile İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatan genç sanatçı, son günlerin dillerden düşmeyen şarkısı "Aşk Diye Soludum"u seslendirirken şarkıya eşlik eden hayranlarını cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.