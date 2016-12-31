31.12.2016 17:09:55

Emre Ertaş Karacabey Birlikspor'da

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta takımlarından Karacabey Birlikspor, Muğlaspor'dan Emre Ertaş'ı transfer etti.

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Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta takımlarından Karacabey Birlikspor, Muğlaspor'dan Emre Ertaş'ı transfer etti.Karacabey Birlikspor, 23 yaşında stoper oynayan Emre Ertaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Ertaş, yeni takımının Antalya'daki kampına katılacak. İmza töreninde Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Birlikspor As Başkanı Fahrettin Dengiz ve yöneticiler hazır bulundu. Bu transferin ardından eksik bölgelere de oyuncu alarak transferi tamamlayacaklarını söyleyen Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, birkaç gün içerisinde yeni transferleri de açıklayacaklarını bildirdi.Uğur Koçak, "4 futbolcu transfer etmiştik. Bugünde Muğlaspor'dan stoper Emre Ertaş ile anlaşmaya vardık. Yeni transferimiz Emre Ertaş Antalya kampımıza katılacak. Kendisine camiamıza hoş geldin diyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.