22.02.2017 16:11:42

Emre Belözoğlu: 'Mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum'

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, 'Mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum diye düşüyorum' dedi. Belözoğlu ayrıca futbolcu olmasaydı asker olmak istediğini söyledi.

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Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, "Mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum diye düşüyorum" dedi. Belözoğlu ayrıca futbolcu olmasaydı asker olmak istediğini söyledi.Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Sancaktepe Belediyesi tarafından Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde düzenlediği söyleşiye katıldı. Söyleşide gençlerin sorularını cevaplayan Belözoğlu kariyeri ve özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Çorapla futbol oynamaya başladığını belirten Emre Belözoğlu, "Benim hiç plastik topum olmadı. Rahmetli babaannemin çoraplarını birleştirerek mahallede sokakta oynardık. Daha sonra plastik topumuz oldu. İlk babaannemin çoraplarıyla oynardık. Çocukken ben de ailemde iyi bir Fenerbahçeliydik. O dönem Zeytinburnuspor alt yapısında oynarken Galatasaray'da Okan Buruk daha yeni parladığı dönemlerdi. Ayağı kırıldığında evde ağlamıştım. Allah sonra onla ev arkadaşlığı yapmayı nasip etti. Futbolcu olarak kendime örnek aldığım en baştaki isim Okan Buruk'tur. Zidane iyi bir futbolcuydu. Günümüze baktığımızda Messi, Arda Turan hayranlık duyduğum futbolcular" dedi."Hedef ligi iyi derecede bitirmek"Kulübüyle sözleşmesinin bir yıl daha uzatmasıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Ben iki yıl önce Medipol Başakşehir'e imza attığımda o zamanda dile getirmiştim. Bu kulübün bir hayali var demiştim. Çok iyi insanlardan oluşmuş yönetim anlayışı iyi bir oyuncu grubu var. Türkiye'de mütevazi bütçelerle iyi işler başarmak isteyen herkese iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda yarışan değişen gelişen bir grup. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkmadık ama yine de ligi ilk dörtte bitirmek Avrupa'ya gitmekti hedefimiz. Ligin 21 haftalık kısmında 16 hafta lider olduk. Sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde olacağımızı düşünüyorum. Şampiyonluk öyle kolay değil Türkiye'de güçlü takımlar var. Hedefimiz lig sonuna kadar şu anki konumumuzu korumak. Ligi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde bitirebilirsek çok güzel bir başarı ortaya çıkacaktır" diye konuştu."Futbolcu olmasam asker olurdum"Emre Belözoğlu, milli takım ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Fatih Terim, ihtiyacı olursa bizi milli takıma zaten çağırır. Biz de ihtiyaç duyulduğu yerde kaldığımız yerden devam ederiz. Üzerime giydiğim her forma benim için kutsal olmuştur. Çocukluğumda hayalini kurduğum takım Fenerbahçe idi. En çok keyif aldığım takım Fenerbahçe'dir. En büyük hayalim futbolcu olmaktı ama futbolcu olmasaydı büyük ihtimalle asker olurdum" ifadelerine yer verdi."Sözleşme sonunda futbolu bırakırım"Medipol Başakşehir'de futbolu bırakacağını kaydeden Emre Belezoğlu, "Ben bu sene sonunda futbolu bırakmayı düşünüyordum açıkçası. İstek gelince 1 sene daha oynama kararı aldım. Mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Başakşehir'de futbol kariyerim biter diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.Söyleşi sonrasında Belözoğlu, genç sporcularla selfie çektirdi. Fotoğraf çektirmek isteyen sporcular izdihama neden olurken, Belözoğlu'na ilgi oldukça yoğun oldu. Söyleşi sonrasında Belözoğlu ayrıca Sancaktepe Belediyesi'ne Medipol Başakşehir'in formasını hediye etti.