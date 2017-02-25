25.02.2017 12:13:46

Emralioğlu Güven Tazeledi

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde Kent Konseyi yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa Mustafa Emir Emralioğlu tekrar seçildi.

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Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde Kent Konseyi yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa Mustafa Emir Emralioğlu tekrar seçildi.Sungurlu Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan Kent Konseyi genel kuruluna Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sendika temsilcileri ve serbest meslek sahiplerinden temsilciler katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bir konuşma yaptı. Başkan Şahiner kent konseyinin amacının, "Kent yaşamında, kent vizyonunu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek" olarak açıkladı.Emir Emralioğlu'nun başkanlığında yapılan seçim sonucu asil üyeler şu isimlerden oluştu; "Alaattin Kayaer, Erdoğan Okcan, Hacı Aslan Tök, Deniz Özkan Varder, İbrahim Çırakoğlu, Murat Bağıröz, Hacı Karatekin. Yedek üyeler ise; "Mustafa Sarıyüce, Mutlu Karslı, Kazım Pugur, Erdal Kolaylı, Abidin Sözeyatar, Hakkı Vargeloğlu ve Satılmış Zobu"