04.02.2017 18:49:56

Emniyetten kaçak sigara operasyonu

Karabük'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alınırken bin 285 paket gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerinin ele geçirildi.

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Karabük'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alınırken bin 285 paket gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerinin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonunda, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri sattığı iddiasıyla operasyon yaptı. Ekipler, Şirinevler Mahallesi'nde Murad S. isimli şahsın adresinde yaptığı aramada sigara, pro, tütün, filtre ve sigara kağıdından oluşan toplam bin 285 paket gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulü ele geçirdi.Olayla ilgili Murad S. gözaltına alındı.