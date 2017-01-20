20.01.2017 21:45:39

Emniyete saldırı girişiminin ardından operasyon başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırı girişiminin ardından bölgede operasyon başlatıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırı girişiminin ardından bölgede operasyon başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde saldırı girişimi yapıldı. Edinilen ilk bilgilere göre, lav silahı ile bir ara sokaktan gerçekleşen saldırı emniyet binasına isabet etmedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı girişimin ardından polis çevrede saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de atılan lav silahı üzerinde incelemelerde bulunurken silahın atıldığı sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Polis ekiplerinin incelmesi sürerken bir görgü tanığı, "Silah sesi üzerine bir müdahale de bulunabiliriz diye çıktı Ancak bu tarafa kaçan olmadı. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok" dedi.(Oğuzcan Yazar - Selim Bayraktar /İHA)