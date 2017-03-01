01.03.2017 19:20:11

Emniyet ve jandarma didik didik aradı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 100 personelin yaptıkları yol uygulamasında araçlar didik didik arandı.

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 100 personelin yaptıkları yol uygulamasında araçlar didik didik arandı.Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı yeni Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binası önünde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında 100 personelin katılımı ile yol uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, tüm şoför ve yolcular Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulandı. Yapılan aramalara Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki narkotik köpeği Diyar da katıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğuna rastlanmazken, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hacı Mehmet İnce uygulama yapılan alana gelerek incelemelerde bulundular. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muzaffer Demir'in bizzat yürüttüğü uygulamada emniyet ekipleri 389 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan sorgularda 5 yabancı uyruklu şahıs alındı. Bu şahıslardan 4'ü Afgan uyruklu olup kimliksiz oldukları, 1'i Özbek uyruklu olup vize ihlali gerekçesiyle alındı. 104 araç ve 2 motosikletin kontrol edildiği uygulamada 16 araca trafik ekiplerince çeşitli maddelerden ceza yazıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal uygulama hakkında yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlarımız buradaki uygulamalarda teknolojinin verdiği her türlü imkanları da kullanarak hem uyuşturucu maddeler yönünden hem kaçak mallar üzerinden hem de diğer olaylarda terör olaylarında kullanılması muhtemel malzemeler üzerine bir uygulamadır" dedi.