27.01.2017 16:44:31

Emniyet Müdüründen Başkan Alemda'a ziyaret

Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a iade-i ziyarette bulundu.

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Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a iade-i ziyarette bulundu.İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın nüfus olarak en büyük iki mahallesinin Serdivan'da bulunduğunu, Serdivan'ın her geçen gün büyüdüğünü ve tercih edilen bir ilçe olduğunu ifade ederek; asayişin temini ve sürekliliği noktasında kolluk kuvvetleri başta olmak üzere tüm kurumlarla birlikte ve uyum içerisinde hareket ettiklerini söyledi.Alemdar, belediye olarak Serdivan'lılara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Yusuf Alemdar, özellikle asayiş noktasında görevlerini özveriyle yerine getiren ve 24 saat vazife başında olan emniyet teşkilatına da teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı da misafirperverliğinden dolayı Başkan Alemdar'a teşekkür ederek, emniyet teşkilatı olarak her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.