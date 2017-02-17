18.02.2017 08:38:53

Emniyet Müdürü Baştuğ, şube müdürünün başarılı kızını ödüllendirdi

Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Şube Müdürü Hakan Hilmi Yaman'ın Türkiye şampiyonu olan kızını ödüllendirdi.

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Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Şube Müdürü Hakan Hilmi Yaman'ın Türkiye şampiyonu olan kızını ödüllendirdi.Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Atletizm U16 Salon Türkiye Şampiyonasında 200 metrede Türkiye 3.'sü ve 4x200 metrede Türkiye Şampiyonu olan İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Hilmi Yaman'ın kızı Ebru Yaman'ı ödüllendirildi. Baştuğ, Yaman'ın başarılarının devamı için Aydın Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü desteği sunacaklarını belirtti.